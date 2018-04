Hadja Tajik holder 1.mai-tale i Lødingen

Lødingen

Planen til Tajik var opprinnelig å holde 1.mai-tale for Nord-Rogaland LO, men der var hun ikke ønsket.

– Det kom opp et forslag om at man ikke ønsket noen fra ledelsen i Ap som taler, på grunn av behandlingen av Acer-saken, sier styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO til VG.

Nestleder i styret, Steffen Høiland, som selv er Ap-medlem, sier til avisen at de stemte mot på grunn av partiledelsens behandling av Acer-saken og tilknytningen til EUs energiunion, men understreker at avslaget ikke har noe med personer å gjøre.

På sin Facebook-side skriver Tajik at det ikke har manglet på tilbud fra ulike lokallag som ville ha henne som 1.mai-taler, noe 80 ulike invitasjoner bør være et bevis på. Talen i Lødingen blir for øvrig den siste talen politikeren skal holde på sin dagsreise i nord.