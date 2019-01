Uværet har roet seg - ferga starter opp igjen

Lødingen

Alle avganger i fergerute 18-703 mellom Lødingen - Bognes ble tidligere i dag stanset på grunn av en stormfull start på det nye året. Nå er imidlertid landliggeperioden snart over, og rutene blir gjenopptatt.



– Torghatten Nord AS informerer om at normale ruter er gjenopptatt i sambandet Lødingen - Bognes. Avgangen fra Lødingen kl 14:00 og fra Bognes kl 15:30 er første ordinære tur, skriver selskapet i ei pressemelding.