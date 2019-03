UDI utsetter avgjørelse

Lødingen

Mottak Norge har sammen med Hero Norge levert inn tilbud på anbudsutlysningen fra Utlendingsdirektoratet (UDI), om å etablere særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere med utagerende eller voldelig adferd. De to samarbeidspartnerne med lang fartstid i regionen på mottaksdrift, ønsker å etablere et mottak på Elvemo i Skånland med inntil 15 beboere. Samtidig har de levert inn anbud på et mottak i Lødingen, med litt færre beboere. UDI skulle etter planen avgjøre hvilke tilbydere som fikk oppdraget den 4. mars, men har ikke bestemt seg ennå.