Alvorlig kollisjon på Kåringen

Lødingen

Politiet meldte ved 2353-tiden om kollisjonen. Kort tid etter meldte politiet at føreren av personbilen satt fastklemt i bilen. Like etter ble det meldt at E10 var stengt mens nødetatene arbeidet med å få sjåføren fri. Ved 0115-tiden melder politiet at føreren er frigjort fra bilen, og at personen blir fraktet til sykehus.

Innsatsleder Thomas Berg, som til daglig jobber ved lensmannskontoret på Sortland, opplyser ved 0100-tiden lørdag at ulykken er alvorlig.

Ulykkesstedet er ikke på Kanstad, som politiet tidligere har meldt, men nesten på toppen av Kåringen.

Der snør på stedet, og det er generelt dårlige kjøreforhold. Vogntoget var på vei sørover, opp fjellet. Personbilen var på vei nordover, ned Kåringen-fjellet da ulykken skjedde. Berg sier til VOL at den videre etterforskningen vil vise hva som forårsaket ulykken. Personbilen har fått meget store materielle skader, særlig i frontområdet.

Politiet rykket ut med to biler. Det samme gjorde ambulansetjenesten. I tillegg kom det brannmannskaper fra Lødingen og bergingsbil.

Ved 0140-tiden ble veien åpnet igjen.