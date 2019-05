Vesterålen matfestival får 70.000 kroner til sjømattiltak

Lødingen

«Spis fesk, spis fesk, så holde du dæ fresk».

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen er svært fornøyd med at Regjeringen gjennom Nærings- og fiskeridepartementet også i år innvilger støtte til Vesterålen Matfestival.

Størst på fiskeri og havbruk

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til gode tiltak som på sikt er med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen, ifølge pressemeldingen.

Vesterålen Matfestival har søkt om en støtte på 125.000 kroner, Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innvilge 70.000 kroner til sjømattiltaket.

Dagfinn Olsen sier at verden etterspør i stadig økt grad sjømat fra Norge men det er også et faktum at stadig færre unge i Norge spiser sjømat.

– Nordland er Norges største fiskeri og havbruksfylke og vi har også svært mange i bedrifter og organisasjoner som er med å setter fokus på viktigheten av sjømat i vårt kosthold, sier han i pressemeldingen.

Lærer å tilberede fisk

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å støtte tiltak som først og fremst legger vekt på barn og unge – fremtidens sjømatkonsumenter. Leder i Vesterålen Matfestival, Even Hanssen er strålende fornøyd med støtten.

– Det er kjempemessig, og en gledelig nyhet og få. Vi har også tidligere fått støtte fra dem for dette som går på fisk og de akitvitetene vi har tilknyttet det som finnes her i Vesterålen. Vi har i festivalen en rekke aktiviteter som er rettet inn mot barn, sier han.

Fiskesprell på Myre har vært en stor suksess tidligere år.

– Der inviterer vi inn både barnehager og barneskoler, slik at de får prøvd seg litt på det å smake fisk tilberedt på forskjellige måter, og de får også lære å lage fisk selv. Lærer på mat- og restaurantfaglinja Tove Håheim har hatt ansvaret for fiskesprell, og også elever ved linja har vært med, sier han.

Akvakultur i Vesterålen

I tillegg har Vesterålen matfestival et samarbeid med Akvakultur i Vesterålen, AIV i Blokken der det arrangeres barnas egen laksefestival.

– For oss som er en liten organisasjon er det flott å få støtte. At man fra departementets side anerkjenner og ser at vi jobber både rettet inn mot rekruttering og med arrangementer for barn, sier Even Hanssen.

– Tidligere har vi også samarbeidet med matfaglinja på Melbu, og i år skal vi forsøke å få noe til under festivalmarkedet som holdes samme helg som Arctic Race og Norway. Da prøver vi å få noe direkte rettet mot barn, som et matkurs, sier han.

Matkurs i hele mai

I i hele mai kjører matfestivalen matkurs i samarbeid med mesterkokk Halvar Ellingsen og Tom Gunnar Aasen.

– I fjor ble disse kursen bortbestilt med en gang, og ungene storkosa seg I år starter det 13. mai i Alsvåg, i Bø blir det kurs 14. mai, på Stokmarknes skole 15. mai og 16. mai på Sortland ungdomsskole, Risøyhamn skole er 27. mai og Lødingen barneskole 28 mai, sier han.

Matkursene er i samarbeid med Musam, og lar deltakerne bli kjent med de lokale råvarene som finnes i Vesterålen.

– Deltakerne får prøvd seg selv og lage sin egen mat, og det er en fin opplevelse fordi barna får lære at alt ikke kommer ferdig fra boks eller fra en pakke, sier han.

Mest mulig profesjonell

– Tilskuddene som vi får skal vi bruke til å gjøre matfestivalen mest mulig profesjonell. Det vi ønsker er en god matfestival som representerer hele Vesterålen, og alt vi har. Her er et matfat uten like. Og det er viktig at vi kan stå sammen og samarbeide og løfte fram de lokale aktørene vi har, sier han.

Støtten på 70.000 kroner kommer godt med. Festivalen har også gode støttespillere i Sparebanken Nord-Norge og Nordlaks, som er hovedsponsorer.

– At vi har store aktører som støtter festialen, er flott. Nordlaks har vært med i alle år og det er midt i blinken. I Vesterålen har vi flere store sjømataktører som Holmøy og selvfølgelig Nordlaks. Da passer det veldig bra at vi får tilskudd som er knyttet direkte opp mot dette som går på fisk, slår Hanssen fast.