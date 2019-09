Maret fra Lødingen kan vinne prestisjetung matpris

Lødingen

Med årene har Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris blitt en ettertraktet utmerkelse i det norske matfaglige miljøet. I år kjemper fem kandidater fra hele landet i finalerunden, der menig mann og kvinne har femti prosents innflytelse på hvem som vinner. De resterende prosentene er det en jury som har siste ordet.

Svært viktig ambassadør

Prisen deles ut for 26. gang og er en pris som henger høyt i mat-Norge. Intensjonen med tildelingen er at prisen skal gå til en person som viderefører arven fra husstellærer Ingrid Espelid Hovig og etnolog Astri Riddervold, som begge har formidlet Norsk mat og matkultur. Blant årets kandidater er altså Maret Ravda Buljo fra Kåringen. I juryens begrunnelse for nominasjonen, heter det:

«Matformidler og reineier Maret Ravdna Buljo er en svært viktig ambassadør og ildsjel for samisk matkultur. Hun har brukt mye tid og krefter på å samle, formidle og levendegjøre samisk matkultur»

Ble overrasket

Da VOL tar kontakt med Ravdna Buljo for å høre hva hun synes om å bli nominert, svarer hun:

– Det var kjempeoverraskende. Jeg hadde ikke tenkt tanken, men er veldig glad og ydmyk over å bli nominert til en så stor pris, sier hun.

Stas å bli nominert

Ravdna Buljo har ingen ambisjoner om å vinne prisen, og synes det er stas nok å bli nominert.

– Å bli nominert er en seier nok for meg, sier hun, samtidig som hun håper at folk i både Vesterålen, Hålogaland og andre steder, stemmer på henne.

Prisen består for øvrig av et diplom og et stipend på 30 000 kroner, og deles ut under Stiftelsen Matmerks fagdag i Oslo 13. november. Dersom du vil stemme, kan du gjøre det her.

De øvrige kandidatene i konkurransen, er for øvrig Heidi Bjerkan (Trøndelag), Trine Sandberg (Akershus), Per Borglund (Oppland) og Kari Støfringsdal (Sogn og Fjordane)