Lødingen Fisk saksøker staten etter at de fikk gebyr på seks millioner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste i januar 2017 at de kom til å ilegge Lødingen Fisk et overtredelsesgebyr på seks millioner kroner, for å ha tappet Bresjavatnet i Lødingen kommune i Nordland under laveste tillatte vannstand.