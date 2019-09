– Store deler av Lødingens befolkning er ganske oppskaket

Lødingen

Det er ubehagelig at slike ting kan skje i vesle Lødingen, sa Waage til VOL søndag kveld.

Familie med små barn våknet av at personen kastet flere steiner gjennom stuevinduet Natt til søndag fikk Jean Marie Waage og familien i Lødingen, en guffen opplevelse da de ble utsatt for hærverk.

Mandag ble forholdet anmeldt hos politiet på Sortland. Waage sier at det nok er begrenset hva politiet kan gjøre med tanke på at de verken så gjerningspersonen eller var vitner til hendelsen. Nå håper hun at folkesnakk skal bidra til at de klarer å identifisere gjerningspersonen.

– Vi er opptatt av at folk snakker med hverandre i tilfellet noen har sett noe, og gir oss opplysninger. Og ellers snakker vi med så mange som vi kan selv, sier hun.

Hun forteller at hærverket har oppskaket innbyggerne i bygda.

Folk er bekymret og synes dette er ubehagelig, sier hun.

Tirsdag var Waage og mannen gjester hos Radio Bø, for å fortelle om hendelsen. Der oppfordret de gjerningspersonen til å melde seg snarest.

– Vi håper at vedkommende kan melde seg slik at saken blir oppklart, sier hun.

Når Waage nå har fått situasjonen litt på avstand, innrømmer hun

– Da jeg sto ved vinduet i dag, tenkte jeg på det som skjedde og ventet bare på neste stein. Nå vurderer vi å sette opp kamera i tilfellet noe slikt skjer igjen, sier hun.