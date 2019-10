Ville du ventet på bussen her?

Lødingen

Bussjåfør Rune Korneliussen er svært fortvilet over plasseringen av det nye busskuret, som riktignok er midlertidig.

– Det er helt idiotisk. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det ligger tang inne i skuret og kommer stadig sjøsprøyt rett inn. Folk venter på andre siden av veien i stedet, sier Korneliussen.

Tidligere har det vært et venterom i Lødingen hvor folk har kunnet vente på bussen innendørs. Venterommet ble lagt ned i sommer, og erstattet med dette nye busskuret.

– Så lenge jeg kan huske har vi hatt et ordentlig venterom. At man skal sette opp et lite busskur et sted man får sjøsprøyten midt i fleisen skjønner jeg ingen ting av, sier Korneliussen.

Nestleder i fylkesrådet Svein Magnar Eggesvik sier til VG at han skjønner fortvilelsen, men sier at skuret kun er midlertidig.

– Leiekontrakten der vi hadde det gamle venterommet ble avsluttet. Vi er klar over at det nye skuret har en ugunstig plassering, og jobber så raskt vi kan med å finne en annen plass, sier Eggesvik.