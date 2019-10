Mia er tidenes yngste varaordfører i Lødingen

Lødingen

– Jeg synes det er utrolig kult at jeg har blitt varaordfører, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Men det aller viktigste for meg og partiet, er å få politikken vår gjennom i kommunestyret, sier Heimly til Vol.

I forrige uke ble partiene SV, Sp og Ap enige om en samarbeidsplattform i Lødingen. Nå er det også bestemt hvem som skal være ordfører og varaordfører, to verv som skal bekles av nevnte Heimly og Hugo Jacobsen (Ap).

Selv om det er første gangen Heimly sitter i kommunestyret, har 22-åringen holdt på med politikk noen år. Hun har sittet i fylkesstyret i Senterungdommen og har holdt på med politikk i seks år.

Vil at de yngre blir hørt

At hun er den yngste varaordføreren i Lødingens historie, og sannsynligvis blant de yngste gjennom tidene både i Nordland og i Norge, synes hun er positivt.

– Det er tøft, synes jeg. Særlig med tanke på at det i kommunepolitikken har vært en overvekt av eldre personer. Derfor er det positivt at de eldre også kan få høre de yngre sin side, sier hun.

Nå er målet til Heimly at det skal merkes politisk at Senterpartiet skal påvirke avgjørelsene i kommunestyret. På spørsmål om hvilke saker som blir viktige for henne og partiet fremover, svarer hun:

– Vi er blant annet opptatt av løsninger når det gjelder vann helt ut til Øksnes i Vestbygda. Selvfølgelig er vi også opptatt av å drive næring for folk der det er mulig å bo, sier hun.

Bir gjerne ordfører

Ved siden av politikken jobber Heimly som ufaglært ærer ved Vestbyd oppvekstsenter, og det er nettopp lærer hun ønsker å bli. Planen hennes er å drive med politikken ved siden av jobb.

– Men en periode eller to som ordfører, hadde ikke skadet, slår Mia Heimly fast.