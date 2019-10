Tre menn anmeldt for ordensforstyrrelse på bensinstasjon i Lødingen

Lødingen

Dette opplyser Nordland politidistrikt på Twitter.

Politiet rykket ut etter at de fikk melding om at flere persner hadde vært inne på bensinstasjonen i bygda og laget bråk og sloss.

Gjerningspersonene skal ifølge politiet være godt voksne menn.

Da politiet kom til stedet, tok de kontroll over tre menn i alderen 38 til 70 år. De tre ble anmeldt for ordensforstyrrelse og den eldste av de tre fikk i tillegg en anmeldelse for kroppskrenkelse etter å ha slått en annen person.

De tre personene er ikke hjemmehørende i Lødingen, og ble etter anmeldelsene bortvist fra stedet.