Lødingen overtar ledervervet i regionrådet

Lødingen

1. november er det første møte for den nye sammensetningen av Vesterålen Regionråd, der leder og nestleder skal velges.

Det er vedtektsfestet at funksjonstiden for regionrådets arbeidsutvalg (ordføreren og rådmennene i Vesterålen) og leder skal være lik kommunevalgperioden på 4 år (vedtektenes § 4, avsnitt 2).

Det heter også i vedtektene at leder og nestlederfunksjonen skal ambulere mellom regionens ordførere, og at denne ambuleringen skal gå alfabetisk etter kommunenavn. Dette innebærer at ordfører i Lødingen, Hugo Bongard Jacobsen (Ap), står for tur til å påta seg ledervervet i Vesterålen regionråd.

Dette innebærer samtidig at ordfører i Sortland står for tur til å påta seg nestledervervet i Vesterålen regionråd.