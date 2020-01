Trafikkulykke i Kåringen

Lødingen

Det var først et sammenstøt mellom en trailerhenger og en buss som var årsaken til hendelsen. Bussen, med fire personer, havnet etter hvert i grøfta. En annen trailer som kjørte like bak bussen, var også involvert i hendelsen.

– Det som har skjedd er at hengeren til traileren kom borti bussen slik at den skled ut av veien. Deretter kom det en ny trailer, altså det tredje kjøretøyet som var en del av hendelsen. Da måtte den kjøre av veien for å unngå å treffe bussen,opplyser operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Kai Eriksen, til Vol.

Totalt seks personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Helsepersonell på stedet sier til politiet at det ikke er meldt om personskader. . Bilberger er tilkalt, men foreløpig er det ikke klart hvor mye bilberging som må til.

– Bussen må berges opp, og sannsynligvis den første traileren som kom borti bussen. Vi vet foreløpig ikke hvor store de materielle skadene er, men siden kjøretøyene har havnet i grøfta er de sannsynligvis ganske omfattende. Det er 80-sone på stedet, så det har nok vært en ganske høy hastighet, sier operasjonslederen.

Veien er foreløpig stengt i forbindelse med hendelsen. Ifølge Eriksen er førsteprioritet å avvikle en sikker trafikkavvikling på stedet.

– Det kan også hende at vi oppretter sak for å finne ut hva i all verden som har skjedd her, sier Eriksen.