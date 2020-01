Tiltaler Bertheussen for trusler og angrep på demokratiet

Lødingen

Det bekrefter Bertheussens advokat, John Christian Elden overfor NRK.

I tillegg til å bli tiltalt for brudd på straffelovens §115, som omhandler angrep mot demokratiet, er Bertheussen tiltalt for trusler mot sin mann og ekteparet Tybring-Gjedde, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

10. mars 2019 ble bilen til Bertheussen og hennes samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Vara (FrP), satt fyr på. Bertheussen ble 14. mars 2019 pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på parets bil.

Elden sier til NRK at påtalemyndigheten mener at hans klient har gjort samtlige av handlingene som hun har vært mistenkt for.

– Det er ikke noe nytt i saken. Det er en sammensetning av indisier. Hun bestrider at det er hun som har gjort det, og vi mener tiltalen er for dårlig fundert. Men hun ser frem til at saken skal opp i retten og at bevisene blir lagt frem, slik at allmenheten kan vurdere dette, sier han til NRK.

Bertheussen har nektet straffeskyld på alle punkter i tiltalen. Elden sier til NRK at hans klient tar tiltalen med fatning og gleder seg til saken kommer opp slik at hun får forklart seg, at forklaringen kommer ut i offentligheten og at man da vil få ettergått påstandene.

– Hun er forberedt på å kjempe kampen videre for å bevise sin uskyld.

Ifølge NRK tror Elden at saken vil komme opp for retten til høsten.