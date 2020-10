Nordland: Vedlikeholder sjøfyllingen ved Lødingen for å hindre at vegen raser ut

Lødingen





Havet og vinden har gradvis gravd vekk mindre steiner, og nå skal det utføres nødvendig plastring med både mindre og tyngre steiner for å motstå erosjonen. Enkelte steder har Vestfjorden gravd seg helt inntil rekkverkstolpene.

– Det er ikke akutt fare for utrasing, men hvis vi ikke gjør tiltak vil utgravingen fortsette, og i verste fall kan det ende med at selve vegen raser ut, sier byggeleder Erik Somby Iversen i en pressemelding.

Fordi arbeidet krever bruk av stor gravemaskin, blir vegen sperret av i perioder mens arbeidet pågår. Det blir manuell dirigering på stedet, og ventetida for bilistene kan bli på opptil en time. Arbeidene foregår fra mandag til fredag mellom klokka 07.00 og 19.00, og vil vare mellom to og tre uker. Åpning og stengning av vegen vil være tilpasset ferjetidene.

Det er Veidekke som utfører arbeidet for Statens vegvesen. Det er den ekstraordinære koronabevilgningen som gjør det mulig å sette i gang arbeidet nå. Koronapengene fører til at flere veger får nødvendig vedlikehold – samtidig som aktiviteten gir økt sysselsetting i høstmånedene.

– Vi beklager konsekvensene arbeidet har for trafikantene, men håper på forståelse for at dette er nødvendig for å sikre oss mot at hele vegen raser ut i havet en gang i framtida, sier Erik Somby Iversen.