Gir seg som programleder - dette skal hun gjøre nå

Lødingen

Det er Medier24 som melder dette tirsdag.

Også hennes programlederpartner, Gisle Gjevstad Agledahl, er ferdig som programleder for Innafor. Det er prosjektleder for programserien, Lars Karelius Noer, som opplyser dette til medienettstedet.

Innafor har vært en undersøkende dokumentarserie. Bratland Erikstad har vært programleder for tre sesonger av serien.

Noer forteller at redaksjonen bak Innafor jobber videre med et prosjekt, men at det ikke er sikkert det blir kalt for Innafor når, eller hvis det kommer på skjermen.

Nytt prosjekt utenfor media

Fremover skal Vilde Bratland Erikstad gjøre helt andre ting. Hun sier til Medier24 at hun synes det er trist at Innafor nå legges ned, men at hun gleder seg til å gjøre andre ting.

Nå skal hun følge drømmen og lære seg mer om hundekjøring. Derfor går turen til Svalbard, et sted hun i det siste har forelsket seg i etter å ha gjort en reportasje om nettopp hundekjøring på øygruppa.

– På det tidspunktet følte jeg at jeg var klar for å gjøre andre ting enn å være programleder, uttaler Bratland Erikstad til Medier24.

24-åringen ser frem til å starte på et nytt liv, som ikke handler om å figurere i TV-ruta.

– Noe annet enn journalist har jeg ikke vært i mitt voksne liv. Jeg har verken vært på backpacking eller studert. Nå kan jeg finne ut hver jeg er, annet enn å være journalist, beskriver hun, og forteller samtidig at hun har utviklet seg som person siden 2018 da hun startet i Innafor-redaksjonen.

– Vilde i 2021 er en helt annen Vilde enn den som kom til Innafor i 2018, sier hun.

Trist

Selv om hun er klar for et liv utenfor TV-ruta og NRK, synes Lødingen-kvinnen at det er trist at Innafor-perioden nå er over.

I artikkelen på Medier24 sier hun at det er tungt og rart at ikke Innafor skal fortsette. Hun har likt konseptet og føler de har nådd ut til publikum.

– Men det er de samme hjernene som jobber med et nytt konsept nå, og jeg er sikker på at også det blir bra, sier Bratland Erikstad.