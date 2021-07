Mistenker promillekjøring etter utforkjøring

Lødingen

Politiet mistenker promillekjøring etter at en person kjørte ut av veien på E 10 ved Kåringen i Lødingen. Politiet er på stedet, og bevissikring pågår, skriver politiet på Twitter tirsdag morgen.

Det er én person involvert i ulykken, som fremstår som uskadd, men tas hånd om av helsepersonell og kjøres til legevakta i Harstad for sjekk.

Politiet oppretter sak og førerkortet er tatt i beslag, skriver politiet.

– Ved utforkjøringer er det rutiner at vi tar alkotest, og denne gangen viste det seg at den var positiv, sier vakthavende ved operasjonssentral, May Wenche Hansen til Vol.

– Vi har bedt Harstad om bistand til sporsikring, i og med at pasienten ble sendt til Harstad for helsesjekk, sier hun.