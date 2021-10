Erlend Elias til Lødingen

Lødingen

Der skal han holde et foredrag ved Lødingen skole. Der vil han blant annet snakke om utenforskap. Det blir også muligheter for å stille spørsmål, står det å lese i pressemeldingen.

Erlend Elias Skoglund Bragstad, som er hans fulle navn, er opprinnelig fra Tysfjord. 39-åringen er blant annet makeup-artist, podcaster, frisør, stylist, foredragsholder og tv-personlighet. Tidligere år meldte Nordlys at han hadde blitt prosjektmedarbeider i Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Tromsø.

Han har også deltatt i flere tv-programmer som Skal vi danse, Farmen Kjendis og Camp Kulinaris. Ifølge Wikipedia har den profilerte nordlendingen i fremstått som talsperson for personer som er annerledes. Dette bidro blant annet til at han ble kåret til Årets Nordlending for sju år siden.