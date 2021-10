Fant asbest i skolebygning. Har stengt og satt krisestab

Lødingen

I forbindelse med skolestart i høst, ble det funnet små sår i belegget i korridor og trapp i skolebygningen ved Lødingen Oppvekstsenter. Dette står å lese i en pressemelding fra Lødingen kommune.

Det ble etter hvert tatt prøver som ble sendt til analyse for å finne ut om belegget inneholdt asbest. Lødingen kommune mottok svar på prøvene 18. oktober, der det altså viser seg at belegget inneholder asbest. Nå har kommunen satt krisestab. I tillegg stenger de oppvekstsenteret for all aktivitet frem til det er gjort nærmere undersøkelser og avklaringer.

– Asbest er skadelig, men risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Det er dette de videre undersøkelsene først og fremst skal gi svar på, står det å lese i pressemeldingen.

Skolen er foreløpig stengt frem til torsdag i neste uke. Barnehagen er stengt i dag, tirsdag, og onsdag, men det jobbes med midlertidig løsning.

Ifølge Arbeidstilsynets hjemmeside, er asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur. Asbeststøvet er helseskadelig når det pustes inn. og kan lede til flere alvorlige sykdommer, inkludert kreft.