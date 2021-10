Håper møte med helseministeren kan føre til avklaring om forsøksprosjekt

Lødingen

I april ble det klart at Lødingen kommune skulle delta i et statlig prøveprosjekt. På Helsedirektoratet sin nettside heter det at «Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning». Totalt 12 kommuner er med i prosjektet, som startet i 2016.