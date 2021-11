Maret fra Lødingen er med i Netflix-serie

Lødingen

Serien med det noe snodige navnet, er et matprogram for barn og voksne. Serien debuterte på Netflix tidligere i år, men først i dag, tirsdag, slippes episoden Holiday Feast, som altså Maret og hennes familie er med i.

Det hele startet med at Buljo fikk en melding hun ikke helt skjønte noe av, fra Hollywood.

– Men etter hvert gikk det opp for meg at det var virkelig «big deal». Jeg skalv sikkert i en time etterpå, sier Buljo i en pressemelding.

Michelle Obama

Tidligere i år fikk familien besøk av Mochi, en av karakterene i serien. Han krasjlandet rett utenfor boligen deres på Lødingen. Der Maret og Peder Buljo, eier og driver Boazovazzi, en samisk familiebedrift med reindrift som grunnlag. Selveste Michelle Obama er også å se episoden. Hun deltar som seg selv, i tillegg til at hun er produsent.

Seriens konsept er at karakterene Waffle og Mchi reiser rundt i verden for å bli kjent med ulike matkulturer, inkludert til Lødingen. Like før innspillingen var det en ingrediens som manglet for å få rett atmosfære, nemlig snø. Da tok Buljo saken i egne hender

– Jeg danset en snødans, sier hun med glimt i øyet.

Like etterpå, ifølge den driftige kvinnen, lavet det ned gedigne mengder med snø.

– Og da ble det ble skikkelig julestemning da produksjonsselskapet var her.

Vant matpris

Buljo er ikke helt ukjent med å bli eksponert utenfor fylkesgrensene. For to år siden ble hun tildelt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris. Selv håper hun at de som ser serien får en dypere forståelse og respekt for naturen og dyr. Nå oppfordrer hun folk til å se hele serien på strømmegiganten.

– Det er viktig å fremme kulturer som får maten og næringa si fra andre kilder enn det industrielle. Det tror jeg er fint og interessant for barn å lære, slår Maret Buljo fast.