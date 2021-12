Fyringsforbud etter skorsteinbrann

Lødingen

Onsdag ettermiddag melder 110-sentralen i Bodø at Lødingen brannvesen har rykket ut til en pipebrann.

VOL får opplyst fra 110-sentralen og operasjonsleder Andreas Skindlo, at brannvesenet på stedet fikk raskt kontroll over brannen. Han forteller at mannskapene som var på stedet, brukte pulver for å slukke flammene.

- Det hadde vært åpne flammer fra pipa før brannvesenet kom til stedet, men da mannskapene kom, var det mest gnister. De fikk raskt brannen under kontroll, opplyser Skindlo.

Han opplyser videre at eier av boligen har fått fyringsforbud til feier har vært på stedet.