Da Ina-Beathe Alexandra Jensen (44) kjørte hjem fra hundetrening søndag kveld, hadde hun et uheldig møte med en måke.

– Jeg kom kjørende mot Sortland, og helt ut av det blå kom en måke flygende inn i frontruten på bilen. Jeg kjørte i 60-sone på en vei uten muligheter for å stoppe, og jeg sjekket at måken ikke hadde falt ned, så jeg tenkte det var trygt å kjøre videre, forteller Jensen.

– Så kjørte jeg i omtrent fem minutter til, og da hadde jeg guffet opp til 80 kilometer i timen, og da begynte jeg å høre en voldsom krafsing på taket.

Da skjønte nordlendingen at alt ikke var som det skulle. Hun kjørte til side og gikk ut av bilen.

– Og mellom biltaket og skiboksen lå det en måke og stirret stygt på meg! Du ser det på det ene bildet, det var som at den spurte meg, «Hva faen tenkte du på?», ler Jensen.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte saken.

Blindpassasjeren var ikke fornøyd med sjåføren. Foto: Privat

– Måtte bli streng i stemmen

Det var enklere sagt enn gjort for Jensen å redde den sinte måken.

– Jeg begynte forsiktig å løsne på vingene til måken, men den lå og bet etter meg som en klapperslange!

Selv om måken bet etter henne, trakk ikke Jensen hånden til seg.

– Til slutt måtte jeg bli streng i stemmen og si, «Kutt ut så jeg kan hjelpe deg!», og utrolig nok så hørte den etter, forteller hun videre og ler.

Måken og Jensen ble såpass gode venner at det til og med bød på selfie-muligheter. Foto: Privat

Etter at hun fikk fuglen løs, sjekket hun den for skader over hele kroppen, og forteller selv at den hverken så ut til å ha brudd eller indre blødninger.

– Den virket fortumlet, så jeg holdt den forsiktig i noen minutter, og etter at jeg snakket til den, bet den ikke i det hele tatt! Men da jeg merket at vi var ved veis ende, lettet jeg på grepet, og den hadde ikke et stort ønske om å bli værende.

– Måken fløy av gårde, og idet den lettet, takket den meg ved å drite på armen min, forteller hun etterfulgt av nok en latter.

– Fikk ordentlig traumesjekk

Jensen jobber som sykepleier, og har en stor forkjærlighet for dyr. Og selv om hun aldri har aldri opplevd at en måke har satt seg fast på bilen hennes før, er det ikke første gang hun redder et påkjørt dyr.

Jensen sammen med hunden sin, KN Demi Moore, også kjent som Aria, til daglig. Foto: Privat

– Måken kunne absolutt valgt seg noen verre å bli påkjørt av. En gang fant jeg en påkjørt hare som ikke var skadet, men i sjokk, og den tok jeg vare på i et døgn i varebilen min. En annen gang fant jeg en påkjørt skjære som jeg hadde i dusjkabinettet i to dager fordi jeg prøvde å lære den å fly igjen, gjenforteller nordlendingen.

Og samme behandling fikk måken, selv om Jensen mener at den virket som at den hadde et dødsønske.

– Jeg er jo sykepleier, så jeg gikk gjennom sjekken som seg hør og bør. Måken fløy av gårde med full traumesjekk!