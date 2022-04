Da Enoksen (Sp) ble utvnent til forsvarsminister i Støres regjering høsten 2021, hadde både nestleder Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og partisekretær Knut M. Olsen (Sp) kjent til Lengali-saken i nærmere fire år.

På det tidspunktet hadde ikke saken formelt status som varsel mot Enoksen, men Lengali hadde orientert Tvinnereim om to hendelser i 2021. Saken i 2017 ble lagt til side fordi Enoksen ikke hadde noen aktiv rolle i Sp lenger.

Stabssjef hos Statsministerens kontor (SMK), Kristine Kallset, sier til NRK at de ble kontaktet om saken 16. mars. Støre ble orientert 31. mars, dagen etter Vedum.

– Fordi saken gjaldt forhold fra før Enoksen ble statsråd, veiledet vi om å kontakte Senterpartiet om forholdet, sier Kallset.

Hun sier metoo er tema i alle bakgrunnssamtalene med aktuelle statsrådskandidater, men vil ikke gå inn på den enkelte samtale.

Varslene, som ble offentlig kjent lørdag, dreier seg om to hendelser fra henholdsvis 2000 og 2001 da Enoksen var Sp-leder, skriver NRK og TV 2. Tidligere Sp-medlem Hilde Lengali beskrev en hendelse hvor Enoksen skal ha dyttet henne ned på en seng i et hotellrom i Bodø. Året etter skal han ha gått inn i damegarderoben på et annet hotell i Stjørdal. Der var Lengali naken, og Enoksen kommenterte utseende hennes.

I dag sier Enoksen at han ikke husker den første episoden, men at han husker den andre. Han mener imidlertid at han kun kikket inn i garderoben, og at han ikke gikk inn.

– Jeg beklager innstendig at denne episoden skjedde, og jeg synes det er synd at Hilde har gått og båret på dette i så mange år, sier han til NRK.

Til TV 2 sier Enoksen at han ikke tok opp Langali-saken, fordi han ikke har tenkt på den før den kom opp igjen nå.