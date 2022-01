Redningsmannskaper gjør varmesøk fra båt etter at et skred gikk over Beisfjordveien i tettstedet Beisfjord i Narvik kommune. Så langt er ett hus evakuert.

Skredet er anslått til å være 300 meter bredt og fire meter høyt.

Politiet skriver på Twitter at søket gjøres fra båt med varmesøkende kamera ettersom det ikke er trygt å gjøre søk i selve skredet.

Ifølge politiet kan det se ut som det har gått flere skred innenfor skredet som er oppdaget.

Det er andre gang på under en uke at det går skred i området. Beredskapssjef Rolf Lossius i Narvik kommune sier fredagens skred har gått om lag 500 meter vest for det forrige.

– Vi har fått melding fra politiet som er usikre på om det er ett eller flere skred. Det prøver vi å få verifisert, sier Lossius til NRK.

Det bor om lag 700 mennesker i tettstedet Beisfjord, som ifølge Lossius har bratte fjellskrenter og er utsatt for skred.

Kommunen og politiet arbeider nå med å kartlegge omfanget av skredet. Foreløpig er det ikke klart om hus eller mennesker er tatt.

Operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt sier én bolig er evakuert. Det ligger også flere hytter i området, men ifølge henne er det ikke folk i disse.

– Så langt vet vi at det har gått ett større skred. Vi har kalt ut frivillige og øvrige politiressurser for å skaffe oss oversikt over om det er folk i skredet eller ikke, sier hun til rikskringkasteren.

Politiet og beredskapsgruppen møttes fredag morgen for å få oversikt. Til VG sier Lillestø at den eneste veien inn til tettstedet per nå er via båt.

– Vi prøver å få ressurser inn der. Eneste måten å komme inn til Beisfjorden på er med båt. Fjorden er imidlertid full av is, noe som gjør fremkomsten vanskelig, sier hun til VG.