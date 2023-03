Han foreslår radikalt skattegrep – og ber partiet bli tydeligere

GARDERMOEN (VG) Sture Pedersen (H) ber Høyre skjerpe seg være tydeligere i skattepolitikken. Han foreslår også et radikalt grep: Bø-ordføreren vil fjerne all skatt for de som tjener under 200.000 kroner. – God idé, svarer Erna.