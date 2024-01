Rekken av farevarsler på Yr.no var lang søndag kveld. Det vil bli kraftig vind i store deler av landet det neste døgnet, og verst blir det i nord der vinden kommer helt opp i orkans styrke. Samtidig er det varslet høy vannstand langs kysten av Finnmark.

– Et stormsenter passerer utenfor kysten av nordlige Nordland og vil gå videre forbi Troms og Finnmark i løpet av mandagen, skriver Meteorologisk institutt.

Ingen skoleskyss

I Senja kommune blir skolene stengt, ifølge Nordlys. Skoleskyssen i hele kommunen blir innstilt, men barnehager og SFO vil i utgangspunktet holde åpent, skriver avisen.

De videregående skolene i Andøy og Vest-Lofoten vil kun ha digital undervisning mandag. Det kan også skje ved flere skoler, og vurderingen av dette blir gjort i løpet av søndagskvelden. Elever og foreldre bes om å følge med på om det kommer meldinger fra skolen, melder Nordland fylkeskommune.

Fylket advarer også om at været kommer til å skape problemer for trafikken i fylket.

– Med slikt vær følger gjerne kansellerte avganger for ferje og hurtigbåt, spesielt i værutsatte områder. I tillegg må det påregnes forsinkelser på de rutetilbudene som faktisk går, sier sikkerhets- og beredskapssjef Jostein Eliassen.

Alle som skal reise kollektivt, bes om å følge med på nettsiden reisnordland.no.

Eliassen minner om at broer kan bli stengt på kort varsel.

– Broene blir stengt fordi risikoen for å bli tatt av vinden er for stor til at biler kan kjøre over. Mandag er tålmodighet i trafikken et nøkkelord som alle bør ta til seg, sier han.

Blir heftig

Vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar sier til NTB at det vil bli heftig vær mange steder. Uværet starter i Nordland, men Også i Nord-Troms og Finnmark ventes svært kraftige vindkast på 35 til 45 meter i sekundet langs kysten.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk som utvikler seg, og det kommer til å gjøre mandagen svært vindfull i store deler av Nord-Norge, sier han.

Meteorologisk institutt vurderte søndag kveld å oppgradere farevarselet til rødt, men ettersom vindretningen på stormen er vanlig for befolkningen i nord, holdes varselet på oransje nivå.

Orkan

– Det vil blåse mest på kysten, med en middelvind fra full til sterk storm og opptil orkan enkelte steder. Samtidig vil det bli svært høye bølger i kystnære strøk, sier Aashamar.

Det ventes bølger på opptil 13 meter enkelte steder.

– Det blir store bølger inn mot kysten av Nord-Norge. Vi vil på det sterkeste advare folk mot å dra ned til fjæra for å ta bilder, sier meteorologen.

Sikre løse gjenstander

Også politiet og nødetatene forbereder seg på konsekvensene av været. Søndag ettermiddag gikk politiet i Nordland ut med en klar oppfordring til alle innbyggere i fylket:

– I forbindelse med frisk værmelding mandag oppfordrer politiet at alle i dag sjekker rundt hus og sikrer løse gjenstander, samt sjekker fortøyninger dersom man har båt, skriver politiet i Nordland på X, tidligere Twitter.

Fra Helgeland og nordover til Vest-Finnmark er det også utstedt rødt farevarsel for snøskredfare. Det advares om at skred kan utløses og treffe utsatte veier og bebyggelse, og all ferdsel i skredterreng frarådes.