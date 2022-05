Pasienter med kronisk migrene tvinges til å ta pause fra en effektiv medisin fordi helsemyndighetene mener den er for dyr. Flere politikere reagerer.

I 2019 kom en ny migrenemedisin, såkalte CGRP-hemmere. I motsetning til mange andre medisiner var denne veldig effektiv, og begeistringen var derfor stor da den ble tilgjengelig på blå resept.

Men nå strammer helsemyndighetene inn på bruken av medisinen, og vil at pasientene skal ta en behandlingsstopp på tre måneder etter 18 måneder med medisinering, skriver VG.

– Vi må sikre at medisineringen har tilstrekkelig med nytte, sier overlege Ingrid Aas ved Statens legemiddelverk til avisen.

Leder av Norsk Nevrologisk Forening, Jana Midelfart-Hoff, reagerer sterkt på at pasientene må ta en pause.

– Norske nevrologer er sterkt bekymret over innstrammingene i regelverket og mener at dette vil gå utover pasientene, ofte mennesker som har slitt i årevis før de fikk noe som hjalp, sier Midelfart-Hoff.

Skal man betale for medisinen selv koster den 5–6.000 kroner for en sprøytedose i måneden. Hva helsemyndighetene betaler per dose er unntatt offentligheten.

Flere politikere er opprørte over innstrammingene. Rødt, SV og Frp sendte spørsmål om saken til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), og var ikke fornøyd med svaret. Nå har SV fremmet et forslag i Stortinget hvor de krever at innstrammingen blir opphevet.

– Vi frykter at personer med kraftig migrene kommer til å måtte isolere seg på mørke rom i et smertehelvete, sier Bård Hoksrud (Frp), som vil støtte forslaget.