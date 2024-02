Da redningsaksjonen var over onsdag kveld, startet arbeidet med å hente opp vrakdeler fra sjøen, skriver Bergensavisen.

Redningsskøyten Kristian Gerhard Jebsen II og kystvaktskipet KV Sortland er med i søket.

– Det ble gjort funn av enkelte vrakrester fra inne i helikopteret. Funnene ble gjort i det aktuelle søksområde. Ytterligere detaljer om funn kan vi ikke gi på det nåværende tidspunkt, sier pressevakt Markus Plementas i Redningsselskapet til avisen.

Talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, Jonny Karlsen, sier til BA onsdag at dårlig vær natt til torsdag gjorde at de ikke fikk søkt gjennom natten, men at de håper å komme i gang så fort som mulig.

En person døde og fem er skadd i helikopterulykken utenfor Sotra onsdag kveld. Helikopteret var på øvelsesoppdrag for Equinor og var tilknyttet områdeberedskapen for Oseberg-området i Nordsjøen.

Det er ikke kjent hva som forårsaket ulykken, men politiet og Havarikommisjonen er i gang med å undersøkelse saken.