– Vi har et grovt estimat av hvor det ligger, og der er det ganske dypt. Vraket kan ligge på tre hundre meters dyp, sier Kåre Halvorsen, avdelingsleder for luftfart i Havarikommisjonen, til Bergensavisen.

Torsdag formiddag er kystvaktskipet KV Sortland på vei til området hvor helikopteret er antatt å ligge.

Helikopteret var involvert i en ulykke utenfor Sotra i Vestland onsdag kveld. En person ble bekreftet omkommet samme kveld, mens fem andre er skadd. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Noen deler er funnet

Om bord i helikopteret er det en såkalt «svart boks», en flyregistrator, hvor det også sitter en enhet som sender lydsignal. Halvorsen sier til BA at denne skal hjelpe dem å lokalisere vraket, noe han antar de kommer til å klare.

Undersøkelsene etter ulykken startet onsdag kveld etter at redningsaksjonen var ferdig. Samme kveld ble noen deler av vraket plukket opp av redningsskøyten Kristian Gerhard Jebsen II.

– Vi satte umiddelbart i gang forberedelsene for å få gjort en best mulig undersøkelse av ulykken, og vi sender folk til Stavanger og Bergen for å fortsette dette arbeidet, sier direktør William J. Bertheussen i Statens Havarikommisjon til BA.

Været gjør situasjonen utfordrende. Det er ventet vind fra sør med stiv kuling ute langs kysten med opptil 25 meter vind i sekundet og seks meter høye bølger.

En døde, fem skadd

Av de overlevende etter ulykken er en av de fem kritisk skadd, en alvorlig skadd, og tre lettere skadd, opplyser Haukeland universitetssjukehus.

Alle seks som var om bord i helikopteret, ble hentet opp av sjøen onsdag kveld.

Helikopteret var på øvelsesoppdrag for Equinor og var tilknyttet områdeberedskapen for Oseberg-området i Nordsjøen. Ulykken fant sted utenfor Sotra, og det var ett av helikopterselskapet Bristows helikoptre som var involvert.

Equinor i sorg

Equinor-sjef Anders Opedal takker redningsarbeiderne som hjalp med helikopterulykken onsdag, og sier at selskapets tanker går til de berørte. Han sier at alle de seks som var om bord i helikopteret, var på jobb for Equinor.

– Dette er en dypt tragisk hendelse. I dag er en tung dag for mange. Våre tanker går til de familiene, nære og andre som er berørt, sier Opedal til NTB.

Equinor har opprettet en pårørendetelefon på 800 500 20 og har i samarbeid med politiet bidratt til å etablere et pårørendesenter på Scandic Kokstad i Bergen.

– Vår oppgave nå er å bidra til å ta vare på de involverte. Vi retter en stor takk til Hovedredningssentralen og alle involverte i redningsaksjonen og det arbeidet som nå pågår, sier Opedal.

Stanser flygninger

Equinor stanset alle helikopterflygninger på norsk sokkel fram til klokken 13 torsdag av hensyn til de berørte, men ønsker å få helikoptrene raskt tilbake i normal drift.

Også helikopterselskapet CHC Norge har stanset alle flygninger til sokkelen fram til klokken 13 torsdag. Både de og Bristow flyr helikoptre av typen Sikorsky S-92 når de frakter offshorearbeidere til den norske sokkelen.

Equinor gjør nå nødvendige forberedelser for å få dette til på en sikker måte, oppgir de.

Tillit til etterforskningen

Oljearbeidernes fagforbund Safe har tillit til dem som håndterer helikopterulykken utenfor Bergen, men ber operatørene på sokkelen styrke beredskapen.

– Jeg håper de iverksetter beredskapsplaner, og at de reduserer produksjonen. De må sørge for minst mulig risiko, sier Safe-leder Raymond Midtgård til NTB.

Midtgård sier at dersom de får grønt lys til å fortsette flygningene i Nordsjøen med helikoptertypen S-92, så vil Safe si til sine medlemmer at det er trygt. Han tror ikke helikoptrene blir satt på bakken.

– Trenger en plan B

Likevel er han bekymret for at det kun er én helikoptertype som flyr offshore i Norge. Den andre typen, EC225 produsert av Airbus, ble satt på bakken permanent etter Turøy-ulykken i 2016.

Safe-lederen understreker samtidig at Safe lenge har etterlyst to helikoptertyper.

– Nå begynner det å haste. Det er åtte år siden forrige ulykke, og vi har lenge etterlyst en plan B. Det er for få helikoptre i dag, sier Midtgård.

Produsent

Helikopterprodusenten Sikorsky sier de er klare til å bistå Havarikommisjonen i etterforskningen av helikopterulykken utenfor Bergen onsdag.

– Vi er orientert om ulykken og er klar til å bistå norske granskningsmyndigheter og våre kunder, uttaler Sikorsky UK til NTB.