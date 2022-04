Storfilmen «Kampen om Narvik» har blitt utsatt en rekke ganger. Det kan bli høst før den omsider kan kunne vises for kinopublikummet.

Filmen har blitt utsatt to ganger på grunn av pandemien og ble igjen utsatt som følge av krigen i Ukraina. Det er ennå ikke besluttet når den kommer på kino, og det er krevende å finne en ny premieredato, skriver Dagsavisen.

– Det er tett med filmer til høsten, og det er mange hensyn å ta. Vi skal ta en beslutning ganske raskt, i samråd med kinoer, finansiører og distributør, sier direktør Sveinung Golimo i Nordisk Film.

Han sier at det er lite sannsynlig at filmen vil bli utsatt til 2023, men at dette samtidig ikke kan utelukkes som følger av det tette høstprogrammet.

Planen er like fullt å forsøke å finne en passende dato for høsten, sier Golimo.

Storfilmen handler om slaget om Narvik som ble utkjempet mellom 9. april og 8. juni 1940. Adolf Hitler led sitt første store nederlag under andre verdenskrig da Narvik i en periode ble gjenerobret fra tyskerne. Det var det største slaget på norsk jord under krigen, og rundt 8.500 soldater mistet livet i kampene.