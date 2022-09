Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterer statsbudsjettet for Stortinget 6. oktober. Men nå frykter Naf at regjeringen vil hente inn penger ved å innføre engangsavgift for elbiler – slik det er på biler med tradisjonelle drivlinjer, skriver Motor.

En slik avgift vil i så fall komme på toppen av momsen på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner som Stortinget vedtok i sommer.

Det vil ifølge Naf føre til uheldige konsekvenser for mer enn nybilsalget.

– Det bør være totalt uaktuelt å innføre en ekstra kjøpsavgift på elbiler. Avgifter på nye biler bremser nybilsalget, og det betyr dårligere miljø og trafikksikkerhet. Det trodde vi at politikerne hadde forstått. Vi frykter dessuten at økte priser på nye biler vil forplante seg nedover i bruktmarkedet, og dermed gjøre det enda dyrere for folk å gå over til elbil, sier myndighetskontakt Thor Egil Braadland i Naf.

Han påpeker at en engangsavgift vil gjøre elbiler dyrere i en periode hvor det nesten ikke er mulig å få tak i elbiler.

– Mange som har bestilt bil i 2022, får dem ikke levert før i 2023, hvor momsen uansett slår inn på mange av de populære modellene, legger han til.