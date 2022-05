Det ble i fjor solgt 1.640 tonn oppdrettsfisk. For femte året på rad øker salget av oppdrettsfisk i Norge, ifølge Fiskeridirektoratet.

Salget av oppdrettsfisk økte i fjor med 10,2 prosent fra året før, opplyser direktoratet i en pressemelding. Salget har steget jevnt siden 2017.

Laksen er fremdeles den dominerende oppdrettsarten, men i fjor var det en økning i salg av oppdrettstorsk og -kveite.

Det var Troms og Finnmark som solgte mest oppdrettsfisk i fjor, med salg av over 363.000 tonn fisk. Like bak fulgte Nordland, som solgte 354.000 tonn.

Det dyrkes også fram blåskjell i Norge, selv om dette er en liten næring. I fjor økte blåskjellproduksjonen med 6,4 prosent, og det ble høstet over 2.000 tonn. Trøndelag står for over halvparten av produksjonen.

Oppdrett av alger er fremdeles en næring i oppstartsfasen i Norge. I fjor ble det høstet nær 250 tonn alger.