Batterijaktens første vinnere er kåret

Lokale notiser

Vinnerne er blitt kåret av en jury bestående av tre personer. - Det har vært veldig vanskelig å kåre bare tre vinnere denne uken. Vi fikk inn mange kjempefine bilder, som viser både høy arbeidsinnsats og kreativitet, sier jury- og prosjektleder Julie Vestgren Pettersen.

Vinnerne av den første ukeskonkurransen er 4. trinn ved Trones skole for deres bilde av «laks», 4. trinn ved Haugen skule for deres bilde av «Lundefugl» og klasse 4A ved Eide skole for deres bilde «batteri-paraply».

Topp tre fylker i Norge

Engasjementet blant fjerdeklassingene i Norge tar ingen ende. Trøndelag fylke er det fylket som har samlet inn flest poeng så langt i konkurransen med over 23.500 poeng. Møre og Romsdal havner på en solid andre plass med over 19.600 poeng, mens Hordaland ligger hakk i hjel med over 17.500 poeng.

– At barna har klart å samle inn så mange batterier frem til nå viser at det ikke bare er en konkurranse, men at fokus på å ta vare på naturen rundt oss også er viktig. Vi er veldig glad for denne innsatsen og vi gleder oss til å se hvor mange batterier elevene klarer å samle inn til slutt, sier Vestgren Pettersen spent.