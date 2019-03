Har etablert DNT ung Vesterålen

Lokale notiser

De har allerede fått på plass et sprekt og variert turprogram for 2019, og har også gjennomført to turer. Leder er Amilde Holand Angell og med i gruppa er Thomas Rindahl Steiro, Bea Kristine Fjellheim Holm, Nora Rasmussen og Solveig Birkeland. Turene og aktivitetene de setter opp er for ungdommer i aldersgruppa 13 – 26 år, og alle turene kan en finne på nettsida til Vesterålen Turlag.

Blant årets turer er det overnattingstur til Åsandsand, topptur til Møysalen og klatring på Taen. De har fått på plass egen Facebook-side og vil bli å finne på Snapchat også.

På oppstartsmøtet kokte det nesten over med gode ideer til nye turer og aktiviteter.

- Blir spennende følge med ungdommene på fortsettelsen, sier nestleder i Vesterålen Turlag Berit Hansen.