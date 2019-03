Disse skal spille under spellemannsprisen

Lokale notiser

– Norske musikere leverer i verdensklasse, se bare på det året det har vært for landets musikkbransje! Hver dag gleder vi og vårt publikum oss over norsk musikk på radio. Nå er det NRKs tur til å få gi litt heder og ære tilbake, ikke minst på Spelleman-kvelden, men også gjennom hele uka som leder opp til festkvelden, sier Stian Malme, prosjektleder for Spellemann i NRK, i en pressemelding.

Tidligere offentliggjorde NRK og Spellemann de første artistene som skal opptre under prisutdelingen 30. mars. Nå er hele lista klar.

– Vi er veldig stolte av de strålende artistene som skal opptre på Spellemannprisen i år. Mer enn ti sjangere er representert når vi skal feire de aller beste musikerne våre, sier Malme.

Disse skal opptre under Spellemann:

Boy Pablo

Fay Wildhagen

Amanda Delara

Odd Nordstoga

Thea Hjelmeland

The Good The Bad & The Zugly

Christian Ihle Hadland

Sigrid

The Northern Belle

Ina Wroldsen

Johanne Flottorp

Anders Erik Røine

Emir

Ingeborg Oktober

Harpreet Bansal