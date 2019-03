VGs sjefredaktør beklager overfor Trond Giske

Lokale notiser

– Vi har beklaget saken, vi har beklaget overfor kvinnen og vi beklager overfor Trond Giske, sier VGs sjefredaktør Gard Steiro til TV 2.

I en omfattende TV 2-sak onsdag rettet kvinnen i den mye omtalte videoen fra Bar Vulkan i Oslo, kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mener at VG og VG-journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske.

Fredag 22. februar, dagen etter at VG-saken ble publisert, trakk valgkomiteen i Trøndelag Giskes innstilling til sentrale verv i fylkespartiet.

– Akkurat nå er det viktigste å gå gjennom saken for å finne ut hva som har skjedd. VG har gjort feil. Det er mitt ansvar. Jeg tok beslutningen om å publisere. Jeg uttaler meg på vegne av avisen og alle involverte, sa Steiro til NTB torsdag kveld.