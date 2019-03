Lokale notiser

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil ha mer stabile leveranser til rekenæringen. Han har allerede tatt opp saken med fiskeriministeren.

Ifølge politikeren selv, må man se på bonusordninger, der fiskerne kan få ekstra torsk for å rigge om til rekefangst. Ifølge Troms Folkeblad har Fylkesnes sendt et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren om hvilke tiltak regjeringen ser for seg for å få øke rekeaktiviteten.