Betydelig snøskredfare

Lokale notiser

Dette skyldes blant annet mye snø og kraftig vind. Samtidig er det også områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen, og dette kan gi store skred.

Nysnøen kan utløse flakskred over 300 meter. Dermed bør de som skal ferdes i fjellet unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Muligheten for flakskred er overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng.

Når det gjelder vedvarende svake lang under den ferske snøen, som også kan utløse flakskred – bør man unngå ferdsel i skredterreng. Dette gjelder ifølge varsom.no over 500 meter. Sjansen for å utløse skred er størst snødekket er tynt, ved fremstikkende stener og nær fjellrygger. Fjernutløsning av skred er sannsynlig.