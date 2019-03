Lokale notiser

Forbipasserende meldte VOL om at en buss og et vogntog sperret deler av veien ved Sigerfjordkrysset i Sortland kommune.

Foranledningen til dette var at det var et sammenstøt mellom en buss og et vogntog i krysset. Like før var det også et sammenstøt mellom to biler.

Det skal ikke ha oppstått personskader i forbindelse med uhellene.