Utenlandske fartøy fisker over grensen

Lokale notiser

Dette står å lese i Kystvaktas årsrapport, skriver Kyst og Fjord.

Selv om den norske Kystvakta vet at EU-fiskere fanger ulovlig fisk i norsk økonomisk sone, har de ingen mulighet til å gripe inn, står det blant annet å lese i rapporten.

I årsrapporten som ABC Nyheter har fått innsyn i, står det blant annet at utfordringene for fisket i Nordsjøen «er ulovlig utkast, innblanding av fisk under minstemål og at det foregår hvitvasking av fisk fra Norges økonomiske sone (NØS) og EU-sonen (britisk og dansk)».