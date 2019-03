124 millioner til lønnsom digitalisering

Difi har avgjort årets tildeling av midler gjennom Medfinansieringsordningen for små og mellomstore statlige digitaliseringsprosjekter. 13 prosjekter får tilsagn om totalt 124,4 millioner kroner. – Alle prosjektene som får midler gjennom Medfinansieringsordningen vil gi mer effektiv bruk av offentlige ressurser og en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte i offentlig sektor. Dette er en lønnsom ordning for samfunnet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding. I løpet av de fire årene ordningen har eksistert, har staten bidratt med over 460 millioner kroner til finansiering av 53 prosjekter. – De 337 millionene som er fordelt de tre foregående årene kan gi en innsparing i offentlig sektor på 713 millioner kroner årlig. I tillegg vil det komme betydelige innsparinger for samfunnet som helhet, sier Astrup. De 13 prosjektene som får støtte i år har beregnet en samfunnsmessig nytte på hele 6,5 milliarder kroner over ti år.