Lokale notiser

Hovedprofilene i årets festival er argentinske Roberto Aussel og spanske Miguel Trápaga.

- Begge er klassiske gitarister med internasjonale karrierer, og vi er svært stolte over at de to virtuosene kommer til Harstad i mars, sier festivalsjef Jens Bang-Rasmussen.

Bang-Rasmussen er initiativtaker til festivalen. Han er en av de mest fremtredende fortolkere av nordisk gitartradisjon, og har hatt stor betydning for utbredelsen av kjennskapet til dansk gitarmusikk.