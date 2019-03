KRF vil ha sjøredningsbase i nord

Lokale notiser

Samfunnsikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde gikk mandag ut og sa at beredskap er mer enn helikopter, og pekte videre på at selv i nord klarte man å sende to helikopter til Hindlopen for å berge de 14 mannskapene på Northguider 28. desember i fjor. Fire timer etter at nødpeilesenderen var utløst var alle trygt i Longyearbyen.

– Jeg er enig med samfunnsikkerhetsministeren i at beredskap er mer enn helikoptre, men ønsker samtidig å forklare hvorfor helikoptre er viktigere for beredskapen i Nord-Norge enn hun har klart å ta inn over seg på den korte tiden hun har hatt ansvaret for beredskapen. Sier Ingelin Noresjø, fylkesleder i Nordland KrF.

– Under den store redningsaksjonen sist helg med «Viking Sky» ved Hustadvika, stilte Heimevernet (90), Sivilforsvaret (58) og Røde Kors (187) med til sammen 335 mannskaper til mottaksapparatet på landsiden. I Nord-Norge vinterstid med full storm, vil vi alle andre steder enn Bodø og Tromsø være avhengige av helikoptertransportstøtte for å kunne samle en tilsvarende mottakskapasitet, sier Noresjø.

– Helgas hendelse skjedde i et område der staten ved 330 sq kan stille ett helikopter på en times varsel. Sammen med oljeberedskapen og sjøredningsressurser fra Sverige, Danmark, England og Færøyene kan de ha minimum 4-5 helikopter i operasjonsområdet, uten å legge resten av kysten brakk.

– Slik er ikke beredskapen lenger nord. Fiskefeltene nord for Lofoten ligger utenfor den gyldne timen. Her tar det 90 minutter til to timer før første ressurs er på plass. Når beredskapshelikoptret på Aasta Hansten og kollegaen fra Banak er sendt ut, er sjøredningsressursen i Nord-Norge uttømt. Skulle en ulykke tilsvarende «Viking Sky» skje utenfor Nord-Norge, vil altså alle ressurser være utilgjengelige dersom en annen ulykke skulle oppstå samtidig. Det er ikke holdbart, når vi vet at både godtsrafikken og cruise-trafikken mot Barentshavet er økende.

– Som næringsråd og KrF politiker er jeg opptatt av at det skal være trygt å stifte familie, bo og arbeide i kystsonen. Derfor har jeg på vegne av Nordland løftet fram etableringen av en ny sjøredningsbase i budsjettinnspill for årets statsbudsjett. Vi håper at oppmerksomheten rundt helgens hendelser bidrar til å sette nasjonalt fokus på sårbarheten i dagens struktur. Det behøves en ny base i Nord-Norge, og den naturlige plasseringen er i Troms. Det er et selvstendig og viktig argument for Nordland KrF at en slik base vil bidra til egensikringen til mannskapene på eksisterende baser i Bodø og Banak, avslutter Ingelin Noresjø