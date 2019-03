To omkom etter snøskred

Lokale notiser

Rundt klokken 13.50 kom det melding om snøskred ved Durmålstinden. Til VG sa politiet at de fryktet at to personer var tatt i skredet.

- Vi har en mistanke om at vi savner to personer i området. Det er på bakgrunn av spor, sa operasjonleder Mari Lillestø til VG.

Skredet skal være 200 meter bredt. Ifølge Avisa Nordland rykket tre ambulanser og to politibiler ut fra Fauske. Durmålstinden er en del av Sulitjelmafjellene, og ligger i Sørfold kommune.

Overfor NRK Nordland bekreftet politiet rundt klokken 15.30 at to personer var funnet omkommet.

Ifølge NRK var det en gravemaskin og en hjullaster som var tatt av skredet.

Klokken 14.22 skrev politiet følgende i en pressemelding: Det er nylig gjort funn i skredet. Dette skal nå skal graves ut. Politiet har ingen grunn til å tro at flere enn de to er tatt av snøskredet.

NVE varsler om stor snøskredfare i Ofoten, Salten, Svartisen og på Helgeland. Faregrad 4. Hold deg oppdatert på http://www.varsom.no og vær forsiktig, melder HRS ved 14.50-tiden tirsdag.

Det meldes om stor snøskredfare i Ofoten og sørover i Nordland.