Gjør geologiske undersøkelser tilbake til istiden

Lokale notiser

NGU skal i perioden 24. mai til 8. juni utføre detaljer kvartærgeologisk kartlegging av utvalgte områder.

– Arbeidet utføres i samarbeid med NVE som har valgt ut de aktuelle områdene basert på skredhistorikk og bebyggelse. Hensikten med arbeidet er primært å kartfeste spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred og snøskred, samt få en oversikt over potensielle løsneområder for slike skred. Sluttproduktet vil være detaljerte kart som blir tilgjengelig for seinere skredfarevurderinger, i tillegg til at dataene etter hvert også vil bli lagt inn i nasjonal database for kvartærgeologi ved NGU, skriver prosjektleder Lena Rubensdotter i NGU i en henvendelse til Sortland kommune.

NGU skal også utføre én eller flere såkalte stratigrafiske undersøkelser, ved å utføre gravinger på steder der de kan studere gjentatte skredavsetninger. På den måten søker NGU informasjon om potensielle endringer i klima og skredaktivitet bakover i tid, sammen med totalt antall skred på samme sted siden siste istid.

Arbeidet medfører bruk av gravemaskin. NGU søker grunneiere og kommunen om nødvendige tillatelser når vi har funnet egnede lokaliteter og før arbeidet starter.

– Vårt arbeid utføres til fots i skråningene langs fjord- og dalsider helt ned til og med boligbebyggelsen. Innmark er også gjenstand for kartlegging. NGUs medarbeidere bærer feltjakke tydelig merket med etatens logo. De kjøretøyene vi benytter er tilsvarende merket, melder NGU til Sortland kommune.