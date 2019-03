Norske fiskere er best i Norden

Lokale notiser

Fiskeridirektoratet ønsker likevel at fiskerne skal bli enda bedre, skriver Kyst og Fjord.

– Selv om vi har Nordens beste fiskere, er det dessverre slik at vi fremdeles finner redskap som er dumpet eller ikke meldt tapt. Det viser at det fortsatt er rom for forbedring, sier seniorrådgiver ved utviklingsseksjonen i direktoratet, Gjermund Langedal i en pressemelding.

Norge er det eneste nordiske landet som følger opp fiskernes meldinger om tapt redskap med årlige opprenskingstokt ledet av Fiskeridirektoratet.

– Hele 70 prosent av det vi tok opp i 2018 av garn og teiner, i tillegg til trål og snurrevad, ble levert tilbake til eier, forteller Langedal.