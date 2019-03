Dødeligste skredvinter på fem år

Lokale notiser

– Dessverre har vi hatt flere dødsulykker i vinter enn det vi har hatt på mange år. Så langt har ni omkommet, mens det i fjor vinter var tre personer mistet livet i snøskred, sier vaktleder Jostein Aasen i Snøskredvarslinga på varsom.no til NRK Nordland, og slår fast at uvær og store vekslinger i været gir stor snøskredfare.

Vi er i slutten av mars, men skredsesongen er ikke over. Snart er det påske og tusenvis av nordmenn skal ut i påskefjellet. Det betyr at det fortsatt er fare for at dødstallene kan øke, fastslår NRK.