Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt med 800 personer, opplyser Nav fredag.

– I løpet av første kvartal i år har antall helt ledige gått ned med 2.800 personer, og andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Det er i Hordaland og Rogaland at arbeidsledigheten har falt mest, noe som må sees i sammenheng med økte oljeinvesteringer og bedringen i oljerelatert næringsliv, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ny løsning for registrering

Tallet på ledige er brudd- og sesongjustert etter at Nav i november 2018 lanserte en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken.

– Fremdeles blir det færre arbeidsledige her til lands. Men vi legger oss ikke på latsiden av den grunn. Flere skal i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Andelen helt ledige har gått ned med 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene, ifølge de justerte tallene. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent i mars, ned med 0,4 prosentpoeng de siste tolv månedene.

82.900 ledige

Til sammen var 82.900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav – kjent som bruttoledigheten – i mars. Det er 9.500 færre enn i mars i fjor, ifølge bruddjusterte tall og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Østfold og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledighet i mars, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Finnmark med 2,9 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane, med 1,7 prosent, ifølge tall som ikke er sesongjustert.

Navs tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs AKU-tall er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden. Hovedårsaken til at SSBs tall som regel ligger klart høyere, er at SSBs undersøkelse også omfatter personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

