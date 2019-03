Lokale notiser

Øksils jentelag i NM for lag under 15 år vant begge sine innledende kamper i mesterskapet i Tønsberg i dag, og vant med det sin pulje. De er nå klare for sluttspillet etter solid spill så langt i NM.

Øksils guttelag er også klare for 16. delsfinale, etter å ha vunnet en kamp og tapt en i innledende runde, forteller trener Hanne Steen i Øksil.